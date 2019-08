HUVITAV: selgus, kes vigastatud Evansit Saksamaa rallil asendab 

Evans vajab veel taastumiseks aega ning teist rallit järjest istuvad Ford Fiesta WRC rooli Greensmith ja ta kaardilugeja Elliott Edmondson. Alles 22aastase briti jaoks on see kolmas sõit WRC sarjas ning esimene, mis sõidetakse asfaltil.



M-Spordi juht Richard Milleneri sõnul on Elfyn mõistagi pettunud, et ei saa hooaja kriitilises faasis kaasa lüüa. "Me kõik teame, milleks ta siin võimeline oleks olnud, aga tervis on olulisem. Loodame, et Türgis on ta tagasi," ütles Millener, kelle sõnul on Gus kruusal kenasti hakkama saanud. Nüüd tekib võimalus end näidata ka teisel teekattel.

Noor briti ralliäss tunneb Elfynile kaasa, ent ootab mõistagi uut väljakutset. "Nagu kõik teised, lootsin ka mina, et Elfyn saab tagasi tulla. Mul on temast väga kahju, aga on oluline, et ta täielikult taastuks. Olen uhke, et mind taas rooli usaldati. See on järjekordne suur võimalus ja tahan kogu tiimi tänada."