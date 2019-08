Nõmme Kalju kohtub Luksemburgi ime varemetega. Vastaste kaitsja: Škendija mehed ütlesid, et oleme paremad kui Kalju 

„Meil pole olnud ettevalmistamiseks nii palju aega kui tahtnuksime,“ sõnas ta. „Euromängud tulid liiga vara. [Treener] Emilio Ferrera ütles mulle kord, et meeskonnal kulub vähemalt kolm kuud, et mõista tema süsteemi ja mängufilosoofiat. Selge see, et meil on mõningates detailides puudujääke. Inimesed peavad mõistma, et nii lühikese ajaga on keeruline uut kooslust mängima panna.“