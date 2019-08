Jalgpallikoondise keskkaitsja pandi Bulgaarias fakti ette: kas lahkud või treenid ilma palgata duubelmeeskonnas 

"Mulle öeldi, et olen hea jalgpallur, aga tahavad minuga lepingu lõpetada. Sinna jäämise puhul anti ainult üks valik: treenida duubliga ja palka ei saa," ütles Baranov Soccernet.ee'le .

Ta lisas: "Mulle öeldi, et põhjus oli ikka see teine kaotus järjest ja minu punane kaart. Fännid ei olnud rahul tulemusega ja klubi ei tahtnud võtta vastustust. Kergem oli mind klubist minema saata ning meediale öelda, et mina olen süüdi."