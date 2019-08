WRC Tommi Mäkinen ei lubanud isegi mõelda variandile, et Meeke visatakse enne hooaja lõppu üle parda Toimetas Mart Treial , täna, 18:47 Jaga: M

Tommi Mäkinen. Foto: Toyota Gazoo Racing WRC

Pärast seda, kui Kris Meeke (Toyota) oli Soome MM-rallil lõhkunud kaks korda oma masina, avaldasid mitmed rallisõbrad sotsiaalmeedias arvamus, et Tommi Mäkinen peaks põhjaiirlase kiiremas korras üle parda heitma. Soomlane kinnitas, et Meeke on igal juhul Saksamaal ehk järgmisel etapil stardis.