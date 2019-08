Tagasilöögid Hannes Anieri ei murra: armastus jalgpalli vastu püsib 

Kui see episood välja arvata, on Hannese karjääri saatnud palju ebaõnne. Tagantjärele võib targutada, et teatud otsused läksid ilmselt valesti, kuid mängija ei nuta tehtut liigselt taga. Lisaks ei pidanud tervis otsustavatel hetkedel vastu ning mitmel puhul on koondise põhiründaja Henri Anieri noorem vend võidelnud keeruliste vigastustega.