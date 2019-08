Jüri Vips: kindel plaan on tiitel võita! 

Jüri Vips. Foto: Facebook / HitechGP

F3-sari jätkub kolme ja poole nädala pärast Belgias Spa ringrajal. "See on üks mu lemmikuid sel hooajal koos Silverstone'i ja võib-olla Sotšiga, kuigi Sotšis ma pole käinud. Sõitja saab seal (Spas - M.T.) hästi suure vahe teha. See mulle meeldib. Seal on hästi kiired ja rasked kurvid, mis peaks mulle sobima," arutles eestlane.