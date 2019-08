Anett Kontaveit: kunagi ei taha, et vastane loobub, aga igal juhul on hea meel edasi liikuda  

"Eks kunagi ei taha võita nii, et vastane annab loobumise, aga igal juhul on hea meel edasi liikuda," sõnas ta telefonitsi Õhtulehele.

Kui palju lühem tööpäev võiks pikemas perspektiivis kasuks tulla? "Kindlasti on mulle hea, et päev sai vara läbi ja saab puhkama. Homne tuleb igal juhul raske ja pikk päev, sest paarismäng kah otsa."

Kuidas füüsiline vorm on? "Arvan, et hea. Tunnen, et see läheb tasapisi koguaeg paremaks."

Järgmine vastane on kuulus Karolina Pliškova. Kaks korda olete mänginud, kahjuks oled mõlemad korrad kaotanud. Kuidas teda murda?

"Tal on tugev serv ja tugevad löögid. Kindlasti on tähtis, et saaksin esimest servi rohkem sisse kui eelmistel päevadel. Pean täiega võitlema ja kohal olema. Igal juhul tuleb väga raske mäng, aga see on juba kolmas ring. Niikuinii oleks tulnud kõva asetus vastu."