ÄGE! Suurepärase Soome ralli teinud Breen saab Hyundais uue võimaluse 

Pärast eelmise hooaja lõppu, mil Citroen Breenist loobus, polnud iirlane WRC sarjas sõitnud, ent Soomes näitas ta suurepärast minekut ning võitles koha eest esiviisikus. Lõpuks pidi ralliäss siiski tahapoole kukkuma, et meeskonnakaaslane Thierry Neuville rohkem punkte saaks, seega seitsmes koht on petlik.

Lõuna-Korea autotootja rallitiimi boss Andrea Adamo ei kinnitanud midagi, ent ei lükanud ka ümber. "Mul on peas juba välja mõeldud, mida ma tahaksin teha. Tegin plaani, kes kuhu läheb ja seal oli ka temaga (Breen - toim) väga sarnane nimi. Ta väärib seda," ütles Adamo. "Mul ei ole Craigiga kontakti, aga tulevikus on potentsiaali uueks võimaluseks."

Kas järgmisel hooajal võib Breen Hyundais ka suurema rolli saada? "Ta on head kiirust näidanud ja on piisavalt tark, et meeskonnas töötada. Elus on ronge, mis mööda sõidavad. Kui oled nutikas, hüppad peale. Kui oled loll, siis viskad need prügikasti," mõtiskles itaallane ning lisas, et Breen ja tema kaardilugeja Paul Nagle ületasid ootusi."Ma arvan, et nägime Soomes, kes on tark ja kes mitte."

Ka Breen ise jäi oma hooaja avastardiga väga rahule. "Kogu minu plaan seisnes selles, et keegi saaksin olla positsioonil, et hoog maha võtta ja keegi mööda lasta. See oli ainuke asi, mida loota sain ning täpselt nii läkski," lausus 29aastane Iiri rallimees.

"Ma tean, et seda on imelik öelda ja see jääb ka ilmselt viimaseks korraks minu karjääris, aga mul on hea meel, et sain hoo maha võtta. See oli minu esimene ralli suures WRC masinas ja siit saab ainult paremaks minna. Olen väga õnnelik," sõnas Breen.