EDU! Zakaria Beglarishvili liitus kahe Eesti koondislase koduklubiga 

„Usun, et ootasime kõik edukamat perioodi Ungaris aga kahjuks segas seda varakult saadud vigastus. Ma soovin FC Flora klubi poolt Zakale resultatiivset perioodi Soomes. Eeldatavasti õnnestub ka palju eesti keele praktikat saada. კეთილ მგზავრობას გისურვებთ, Zaka!“ vihjas FC Flora president Pelle Pohlak klubis ees ootavatele eestlastele.

29-aastane poolkaitsja, kes pole sel hooajal veel üheski ametlikus mängus kaasa teinud, ootab uue meeskonnaga liitumist väga. „Mul on väga hea meel, et olen siia jõudnud. Tahan kõigile tõestada, milleks olen suuteline ja anda oma panus klubi edusse. Annan endast maksimumi nii treeningutel kui mängudes ja ootan väga, et saaksin meeskonnaga liituda!“ ütles ta.