Autosport: Ott Tänak on otsustanud, mis meeskonnas järgmisel hooajal sõidab 

Selleks aastaks Jaapani autotootja meeskonnaga liitunud Tänaku vastu tunnevad huvi nii eestlase eelmine leivaisa M-Sport kui ka Hyundai, ent Autospordi andmetel jätkab WRC sarja liider ka järgmisel aastal Toyotas.

Toyota tiimibossilt Tommi Mäkinenilt uuriti samuti Tänakujäämise kohta ning soomlane on selles üsna kindel. "Ütleksin küll, jah. Mõtlen sõitja vaatevinklist ja Toyota on tema jaoks turvaline valik. Ta on autoga ühte sulanud ja pole vaja midagi uuesti õppida, teab täpselt, mida igas olukorras tegema peab."

"Kui istud uude masinasse, siis pead jälle õppima. See ei käi üleöö. Alati läheb aega, et õppida autoga kiiresti sõitma. Vaatan suuremat pilti ning meie juurde jäämine garanteerib talle edu," usub Mäkinen.

Koha Toyotas on 2020. aastaks ilmselt juba kindlustanud hetkel Škodaga WRC2 sarjas võistlev Kalle Rovanperä. Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke peavad suure tõenäosusega lahkuma. Hyundai võib aga järgmiseks hooajaks palgata Craig Breene'i, kes Soomes hea sõidu tegi ja oma aktsiaid kahtlemata tõstis.