VÄÄRT TÄIENDUS! Tartuga liitub kirju taustaga keskmängija 

28aastane ja 203 cm pikkune Drungilas alustas karjääri Lietkabelises ning alates 2013/2014 hooajast on ta mänginud erinevates Kesk-Euroopa liigades. Hooajal 2015/2016 kogus ta tartlastelegi eurosarjast tuntud Redwell Oberwart Gunnersi ridades keskmiselt 10,4 punkti ja 5,6 lauapalli. Sellega mängis ta suurt rolli Austria karika ja meistritiitli võidus.

Eelmisel hooajal mängis Drungilas Prantsuse esiliigas AS Kaysersberg Ammerschwihr meeskonnas ning kogus seal keskmiselt 12,6 punkti ja 6,6 lauapalli mängus.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreener Priit Vene ootab tsentrilt kandva rolli täitmist. „Korvi alla annab ta meile kindlasti oma võitluslikkuse ja kogemusega jõudu juurde. Tema mängijakarjäär on olnud küllatki kirju ja kogemusi on tal erinevatest liigadest, ka eurosarjast. Enamasti on ta oma meeskonnas mänginud kandvat rolli ja seda ootame temalt ka Tartus," sõnas Vene.