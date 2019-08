Luksemburgi tšempion tegi avamängus Nõmme Kaljule tuule alla 

Kes on see Stolz, keda nõmmekad absoluutselt pidurdada ei suutnud? Saksamaa madalamates liigades omal ajal kõvasti väravaid löönud mees murdis hooajaks 2015-16 tugevuselt teises Bundesligas pallinud Sandhauseni tiimi. Seal sai ta seitsme liigamatšiga kirja ühe värava ning kolis seejärel Luksemburgi. Dudelange ridades on ta 97 mänguga löönud 37 väravat.