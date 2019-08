Rallimänedžer: Tänaku lahkumine Toyotast oleks loll tegu! 

"Oleks hullumeelne, kui Tänak otsustaks Toyotast lahkuda. Arvan, et see oleks loll tegu," oli Jouhki kindel. Teiste Toyota sõitjate tulevik pole aga täielikult meeste enda teha.

"Jari-Matti olukord on keeruline, ta ei tea endiselt kuhu läheb. Hooaja algus oli tavatult kehv, seda on vaja parandada," ütles soomlane, kes ei näe võimalust, et Latvala praeguses meeskonnas vaid hooaja osaliselt kaasa teeks. "Ma ei usu, et see Toyotas võimalik on. Kui Jari-Matti peaks teise tiimi minema, siis küll."