Hayden Paddon: töötan kõvasti, et piisav toetus koguda. See ei ole minu lõpp WRCs 

Kuigi nii Paddon ise kui ka M-Sport kinnitasid, et sõitja polnud õnnetuses süüdi, oli rahaline kahju suur ning auto kasutuskõlbmatuks muutunud. Endine Hyundai ralliäss lendas kodumaale tagasi, et investoritega kohtuda. Paddon jätkab koostööd M-Spordiga ja tahab Fiesta rooli tagasi jõuda.

"Olen nõus aasta lõpuni igal pool sõitma, ükskõik millisel rallil. Tahan lihtsalt võimalust, et näidata, mida teha suudan. Teen, mis võimalik, et tagasi jõuda. Soomes olin lähedal ja oli väga valus nii lõpetada. Minu lõpp WRCs see aga kindlasti ei ole. Minus on veel mitu aastat sees ja usun, et ma pole kunagi nii heas vormis olnud," ütles 32aastane Uus-Meremaa ralliäss.