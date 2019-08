Vormeliguru pärast Schumacheri ajaloolist võitu: „Ei saa salata, see kõik meenutas mulle tema isa.“ 

Prema meeskonda kuuluv Schumacher alustas elu esimest F2 hooaega hästi, saades Bahreinis kirja kaheksanda ja kuuenda koha. Aserbaidžaanis läks kirja katkestamine ja viies koht, mis tõestas, et kiirust tal jagub. Järgnes aga õnnetu seeria, kus Schumacheril ei õnnestunud seitsmes järjestikuses võitslussõidus esikümnesse murda. Hakati kahtlema, kas mullune vormel 3 maailmameister suudab kõrgemal tasemel edu saavutada.

Seejärel hakkas vormikõver taas paranema ning viimati sai Schumacher Ungaris kirja ka elu esimese F2 sõiduvõidu. See oli emotsionaalne hetk, mis võis muuta kogu hooaja kulgu. Meenutame, et mullu ei võitnud Schumacher aasta alguses 13 järjestikust F3 sõitu, kuid viimasest 16 sõidust triumfeeris noormees pooltel. Näis, kas tänavu ootab ees sarnane enesekindluse kasv.

Brawn jätkas: „Võit tuli pärast üsna õnnetut hooaja algust. Nüüd usub ta oma oskustesse rohkem. Noore Schumacheri ponnistustel hoitakse kogu maailma meedias pidevalt silma peal, mis omakorda näitab, kui olulist rolli Schumacheri nimi endiselt mängib. Samas peab tal laskma rahulikult areneda, et saaks näha, kuhu ta vormelimaailma talentide seas paigutub. Ungari võit on siiski tähtis moment – pikk tee on veel minna, kuid ta on õigel rajal.“