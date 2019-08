Suur debatt Norras: kas dopingupatune Johaug vääriks uhket auhinda? 

Tänavu tõusis antud auhinna suurfavoriidiks suusakuulsus Therese Johaug, kes krooniti 10 000 meetri jooksus Norra meistriks. 31aastane naine jooksis välja riigi ajaloo viienda tulemuse ja täitis ka Euroopa meistrivõistluste normi. Johaugi ajaks märgiti vaimustav 32.20,87. Võrdluseks, Eesti rekord 32.47,86 kuulub 1988. aastast Sirje Eichelmanni nimele.

Talvel Seefeldis toimunud põhja suusaalade MMil võitis Johaug kolm kuldmedalit, mis tähendab, et tal ei tohiks Egebergi auhinnale konkurente olla. Saatuslikuks võib aga saada Johaugi must minevik: nimelt jäi ta 2016. aasta septembris vahele anaboolse steroidi kasutamisega. Staar ise väidab, et keelatud ained jõudsid tema kehasse läbi süütu huulekreemi, kuid lõpuks määrati talle ikkagi 18 kuu pikkune võistluskeeld. Dopingupatu tõttu jäi tal osalemata ka 2018. aasta olümpial. Mitmed eksperdid on Johaugi huulekreemiteooria kahtluse alla seadnud.

„Meie dopinguvastane maine saaks suure löögi,“ teatas ta NRK vahendusel. „Kui annaksime dopingusportlase auhinna, vaadataks rahvusvahelisel tasandil sellele väga viltu.“ Ta viitas, et sarnased austusavaldused ei puudutagi lõpuks ainult sporti, vaid neil on kanda suurem ühiskondlik roll. „Kui keegi oleks mulle viis aastat tagasi öelnud, et Norras hakatakse autasustama dopinguga vahele jäänud sportlasi, siis poleks ma seda uskunud.“

Mackenzie-Robinson lisas, et kõik Norra spordisõbrad peavad aru saama, et Johaug mõisteti süüdi kõrgeimas spordikohtus ehk CASis. „Vahet pole, et ta on meie jaoks südamelähedane staar. Me peame tema minevikuga leppima.“