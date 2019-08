OTSEPILT | Otsustavad lahingud: kes pääsevad mängima Eesti meistritiitli nimel? 

Põhihooaja edukaim meeskond BSC Thunder Häcker on kogunud kaheksa võitu ja kaks kaotust, kokku on neil koos 23 punkti. Hetkel hoiab teist kohta Nõmme BSC Olybet (17 punkti) ja kolmandal positsioonil on SK Augur Enemat (14 punkti). Neljanda play-off-koha nimel heitlevad BSC Üksjalgvärav Elementmaster (9 punkti) ja Saue JK (6 punkti), kes lähevad omavahel vastamisi laupäeval kell 12.