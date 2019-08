ÜLLATUSPOMM! Flora hävis kodumurul Tammeka vastu 

Florale oli tegemist alles hooaja kolmanda kaotusega, võite on kirjas 17, lisaks on korra lepitud viiki. Tänane allajäämine oli seda üllatavam, et tegelikult näitas Tallinna tiim äsja Euroopa liigas väga head vormi. Kahel korral jäädi kõige napimalt ehk 1:2 alla Saksamaa tippklubile Frankfurdi Eintrachtile.