VIDEO | Soome ründetäht lõi Premier League'i debüütmängus stiilse värava ja jätkas müstilist seeriat 

Õigesti tehti, sest 64. minutil pääses Pukki Liverpooli väravavahiga silmitsi ja saatis palli kindlalt ja stiilselt nurka. Põhjanaabrite ründaja on nüüd väljakul käinud Soome, Hispaania, Saksamaa, Šotimaa, Taani ja Inglismaa kõrgliigades. Kõikjal peale Hispaania on õnnestunud tal ka skoori teha. Eduka karjääri jooksul on ta kandnud KTP, Sevilla, HJK, Schalke, Celticu, Brondby ja Norwichi särki.