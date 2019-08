Üllatus: Donald Trump otsustas vihavaenlasega lepitust otsida 

Kaepernickist ja Trumpist said avalikkuse silmis vihavaenlased. Hümni ajal põlvele laskumine levis tohutu kiirusega ning kogu aktsiooni näoks oli just Kaepernick.

Poliitiline surve oli aga niivõrd suur, et pärast 2016. aastat polegi Kaepernick enam NFLis väljakul käinud. Ta lahkus San Francisco 49ersist ja alustas 2017. aastat vabaagendina. Kuid ükski meeskond ei palganud teda. Kõik eksperdid olid hämmingus, sest Kaepernick oli end alati tõestanud väga kõrge tasemega mängujuhina ja jõudnud korra ka NFLi finaali ehk Super Bowlile. Näiteks 2014. aastal sõlmis ta San Franciscoga kuueaastase lepingu, mille koguväärtuseks võinuks edu korral olla kuni 126 miljonit dollarit.

Kuid pärast põlvitamisaktsiooni algust ja Trumpi ebasoosingu pälvimist on 31aastane Kaepernick töötu. Ta on end pidevalt vormis hoidnud ja annab sotsiaalmeedia vahendusel vahel teada, kuidas läheb. Ta on valjult välja öelnud, et sooviks igal juhul NFLi naasta.