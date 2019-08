Aasta olümpiani: Jaapani kuumalaine tappis lühikese ajaga 57 inimest 

Eelmise nädala alguses Jaapanisse jõudnud kuumalaine on praeguseks tapnud juba 57 inimest. Viimane neist hukkus eile olümpiamängude rajatise ehitustöödel. 50aastane mees ehitas tulevast meediakeskust. Alates 1. augusti on temperatuur püsinud üle 31 kraadi ja sel perioodil on kuuma tõttu elu kaotanud 45 inimest.