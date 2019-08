Uue töökoha leidnud Jose Mourinho teeb debüüdi juba homme 

Tegelikult on Mourinho viimase poole aasta jooksul rõhutanud, et soovib kiiremas korras treeneriametisse naasta, kuid tänane uudis võib tähendada, et paus kestab veel päris pikalt.

Pakkumisi on talle tehtud, kuid Portugali staar on need tagasi lükanud. Muuhulgas on Mourinho vihjanud, et sooviks proovida koondisetreeneri ametit, mida annaks ilmselt paremini kombineerida ka tööga Sky Sportsis.