VIDEO | Neuville pani koduteedel auto korralikult proovile ja andis Saksamaa ralli eel tormihoiatuse 

„Saksamaa ralli on minu jaoks koduralli, sest rallipiirkond on St. Vithist vaid 80 kilomeetri kaugusel. Belgiast tuleb alati ohtralt fänne mind toetama. Olen seal väga kiire olnud ja võitlen igal aastal poodiumikoha eest. Lisaks teenisin sellel rallil oma esimese WRC võidu,“ rääkis Neuville, kes hiljuti ka isaks sai.

„Mul on motivatsioon alati olemas ja tahe võimalikult hästi sõita, aga tõsi on ka see, et isaks olemine on minu elus uus etapp. Kindlasti ei hakka ma siiski nüüd ettevaatlikumalt sõitma,“ sõnas 31aastane belglane.