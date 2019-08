Auto-Moto uudised HEA TÖÖ! Rallikrossiäss Ligur võttis venelaselt magusa revanši Toimetas Kaarel Täll , täna, 14:40 Jaga: M

Janno Ligur esiplaanil. Foto: Rallikross.ee / Marko Leesi

Laupäeval peeti Rakvere lähistel Kehala rallikrossirajal Eesti meistrivõistlustel neljas etapp. Kui eelmisel etapil pidi Eesti esisõitja Janno Ligur (Super1600) tunnistama venelase Mihhail Simonovi paremust, siis sel korral pani eestlane oma üleoleku maksma.Janno Ligur: „Kõik läks hästi - nii nagu plaanitud. Konkurents oli Simonovi poolt, kes survestas päris jõuliselt, korralik. Kui Kuressaares toimunud eelmise etapi rada oli rohkem nagu kardirada, kus Simonov sai enda ja masina eelised maksma panna, siis Kehala on klassikaline rallikrossirada, mis sobib minu autole paremini.“ Ligur lisas, et eilne oli väga hea treening järgmisel nädalavahetusel Saksamaal toimuvaks EMi etapiks ning et ta on valmis.