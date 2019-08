11aastane Liverpooli fänn jooksis end Salahi tähelepanu püüdes oimetuks, egiptlane vastas südamliku žestiga 

Salah nägi valudes poissi, pööras auto ringi ning läks vaatama, kas Louisiga on kõik korras. Louisi kasuisa Joe Cooper oli egiptlase käitumisest vaimustunud ja kirjeldas juhtunut Liverpool Echole.

"Elame Melwoodi vastas, poisid on veetnud puhkuse proovides saada fotosid koos oma kangelastega," rääkis Cooper.

Ta nägi, et üks poistest tegi endale viga ning tal jagus viisakust, et tagasi sõita ja uurida, kas kõik on korras. Keegi ei suutnud oma silmi uskuda, olime jahmunud.