Aplaus ja sügav kummardus: Eesti kergejõustikukoondis EMil parim! 

Kõrvaltvaatajal tõusis klomp kurku. Võistluse otseülekande lõpus püsisid pikalt pildil eestlased, kes üksteist kallistasid ja käteplaksu lõid. See oli vinge tiimitöö. Võideldi iga sajandiku, sentimeetri ja punkti pärast.

Eesti murdis Euroopas 20 parema kergejõustikuriigi hulka. See on aplausivääriline saavutus. Kahe päevaga said meie sportlased kolm esikohta: Ksenija Balta võitis kaugushüppe 6.52, Magnus Kirt odaviske 81.47 ja Kaur Kivistik 3000 m takistusjooksu 8.40,78ga.