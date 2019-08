Zinedine Zidane: James ja Bale on Madridi Reali mängijad, saan nende peale loota 

Kuigi Zidane on selgelt välja öelnud, et Gareth Bale võiks võimalikult kiiresti klubist lahkuda ning kohta pole meeskonnas ka James Rodrigueze jaoks, muutub üha tõenäolisemaks hoopis nende jäämine.

"James ja Bale on mõlemad Madridi Reali mängijad. Nad on suur osa meeskonnast," ütles prantslane pressikonverentsil. "Arvestame kõikide mängijatega, kes siin on. Kõike võib juhtuda, aga praegu kuuluvad nad Realile ja mina loodan treenerina kõikide mängijate peale, kes treenivad."