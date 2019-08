VIDEO | Ott Tänak pani Toyota uue mudeli proovile: tõeline metsloom! 

"Väga kena. Tõesti üllatab. Kui sõitma hakkad, on auto vaikne, aga kui gaasi lisada muutub see valjuks ja vihaseks. Tõeline metsloom," kommenteeris Tänak.

"Ei saa kurta, kiirus läheb tõsiselt kiiresti üles. Tegelikult on keeruline mitte liiga palju naeratada. Tuled ringrajale ja see teeb sind õnnelikuks. Supra drift! Ei, Tokyo drift," naeris WRC sarja üldliider," kes hiljem masina kiitmist jätkas.

"See oli vägev. Kuigi ma olen rallisõitja, tunnen ikkagi, nagu oleksin võidusõiduautos. Saan ilma liigsete riskideta piiri peal sõita. Seda on lihtne juhtida. See teeb sõites looma häält ja näeb agressiivne välja. Supra on kiiresti sõitmiseks mõeldud," lausus saarlane.