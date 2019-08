OHTLIK! Gängidevahelisse sõtta sattunud Arsenali staarid võeti ööpäevaringse kaitse alla 

Kõik sai alguse 25. juulil, mil kaks nugadega meest üritasid Özili autot röövida. Sakslasega kaasas olnud meeskonnakaaslane Sead Kolašinac suutis toona pätid minema peletada ja kuigi neid jälitati veel mootorratastega, jõuti restorani varjule ning tundus, et oht on sellega möödas.

Kahjuks oli see alles esimene intsident. Jalpallurid on nimelt segatud Põhja-Londoni gängide omavahelisse arveteklaarimisse. Üks ida-eurooplaste jõuk teatas, et keegi ei tohi enam neid kahte mängijat kimbutada, kuid teine kamp vastas, et plaanivad Özililt ja Kolašinacilt kogu vara röövida.

Mehed on saanud ka mitmeid ähvardusi ning on nüüdseks turvameeste 24-tunnise jälgimise all. Bosnialase naine Bella on nii hirmul, et põgenes Saksamaale varjule ja lubab mitte kunagi tagasi tulla.