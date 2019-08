Nõmme Kalju peatreener: võõrsilkaotus oli valus, aga kindlasti kasvatas nälga ja vajadust võidu järele 

"Peamine ülesanne on vältida tolles mängus tehtud vigu," sõnas Kalju peatreener Roman Kožuhhovski mängueelsel pressikonverentsil. "Ilmselgelt on prioriteet maksimaalselt kindel kaitsemäng, aga loomulikult ka kahe värava löömine."

Samas on vaja lüüa ka kaks väravat. Millised on ründemängus kõige olulisemad nüansid? "Eriti tähelepanelik peab olema üleminekutes kaitsest rünnakule. Kui pall võidetakse, tuleb kiiresti rünnakule edasi liikuda. Meie tugevus on standardolukorrad, mis on seni ka edu toonud. Tuleb keskenduda neile faktoritele."

Millised on vastase nõrgad kohad? "Teame, mis need vead on. Lõime võõrsilvärava, mis oli sinna sõites meie väga suur eesmärk. Paraku lasime endale lüüa kolm. Olen kindel, et homme tekib momente, kus tuleb pall väravasse lüüa."

Kuidas pikkuse eelis endas kasuks tööle panna? "Tõsi ta on, et meil on teatav pikkuse-eelis. See on miski, mida oleme saanud terve hooaja vältel enda kasuks rakendada. Siiski peab ütlema, et ka nende võistkonnas on nii mõnigi pikem mängija. See on oluline faktor, mis tuleb enda kasuks pöörata."

Milline on emotsionaalne seis meeskonnas? Kas treeningutel on näha olnud nälga? "Vaadake kapteni silmadesse (Maximiliano Ugge istus tema kõrval - M.T.), sealt näete emotsiooni ja mängunälga. Kogu meeskond on homseks valmis. Jah, võõrsilkaotus oli valus, aga kindlasti kasvatas nälga ja vajadust võidu järele. Usun oma mängijatesse. Usun, et emotsiooni ja tahtmise taha ei jää midagi. Kõik mängijad annavad endast kõik, see on 100% kindel."

Taktikast: "Väga palju muutma ei pea. On üks detail, millest meeskond on teadlik. Midagi üleloomulikku ja suuri muutusi pole vaja. Sellistes mängudes on oluline leida tasakaal."