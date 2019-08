Luksemburgi tšempioni peatreener ei pea 3:1 eduseisu Kalju vastu sugugi turvaliseks 

"Euromängudes ei tea kunagi, mis juhtuma hakkab. Vastane on meile tuttav, aga me ei tea nende kohta kõike. Avamängu tulemus pole 100% turvaline," sõnas ta mängueelsel pressikonverentsil."

Millele tuleb homme eritähelepanu pöörata? "Tuleb olla ettevaatlik ja igas olukorras organiseeritud. Samas on meil ka kohustus skoorida. Aga need pole midagi erilist homse kohta, vaid reeglid igaks mänguks. Vahel need õnnestuvad, vahel mitte."

Kas lähete edu kaitsma või mängu võitma? "Vahel võib omada plaani, aga tingimused on midagi hoopis muud. Teame, et oleme 3:1 ees, mistap me ei hakka täit riski võtma, aga peame olema ettevaatlikud, et vastane ei osutuks ohtlikuks."

Kas nüüd on surve edasi pääseda suurem kui enne esimest mängu? "Te teate, et meil on eriprojekt. Tiim on uus ja väga noor. Vajame igat mängu – olgu treening-, liiga- või euromäng –, et proovida saada paremaks. Iga kord see pole muidugi võimalik."

Standardolukordade kaitsmisest kui meeskonna ühest peamisest probleemist: "Uue tiimiga tuleb töötada paljude asjade kallal. Igal meeskonnal on probleemid, see on normaalne. Tuleb leida tasakaal, et olla ettevaatlik nüanssides, mis pole meie tugevus, aga samal ajal arendada ka teisi mänguelemente. Standardolukorrad on meie probleem, aga hea on see, et jooksvas mängus ei anna me vastastele palju võimalusi."

Mängud Škendija ja Kalju vastu olid vaatajatele päris atraktiivsed, kas võime juba rääkida meeskonna identiteedist? "Proovime mängida jalgpalli, kus kõik on rõõmsad. Mitte ainult treener ja mängijad, aga ka pealtvaatajad ja ajakirjanikud. Näen oma meeskonda aastas üle 40 korra mängimas, eelistan, et naudiksin nende mängu. Iga kord see pole võimalik, aga püüame."

Kas peate Kalju peamiseks ohuallikaks standardolukordi või midagi muud ka? "Kalju lülitas välja Škendija, kes on minu silmis hea võistkond. Järelikult on Kalju meeskonnas kvaliteeti. Peame keskenduma standardolukordadele, aga ka muule, mida ma teile ei ütle."