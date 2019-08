Ametlikud numbrid: Toyota on WRC kõige kiirem masin! 

Maailmameistrivõistluste sarja üheksa etapi järel on Toyota võitnud koguni 51% kõikidest kiiruskatsetest, mis teeb kokku 79. Teisel kohal on selles arvestuses 44 kiiruskatsega Hyundai (28%), kolmandal Citroën 21 (13%) ja neljandal M.-Sport 12 (8%) katsevõiduga.

Mõistagi on Toyota edusse kõige enam panustanud MM-sarja üldliider Tänak, kes on võitnud 31 kiiruskatset. Eestlasele järgnevad selles arvestuses Neuville (22), Ogier (17) ja Jari-Matti Latvala (16). Kokku on kiiruskatse võite teeninud 11 meest.