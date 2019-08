TOHOH! Red Bull tegi üllatava vangerduse 

Briti ja Tai segaperekonnast pärit Albon sõitis seni Red Bulli duubeltiimis ehk Toro Rossos. Sisuliselt oligi tegu meeskonnasisese vangerdusega ja Gasly peab end nüüd taas kehvema auto roolis tõestama. Paljude jaoks tuli aga üllatusena, et Toro Rossost anti võimalus just Albonile, mitte kogenumale venelasele Daniil Kvjatile.

Pierre Gasly. Foto: Zuma Press / Scanpix

Seni sõidetud 12 etapiga on Kvjat kogunud 27 ja Albon 16 punkti. Kvjatil on kirjas ka Saksamaa GP kolmas koht, mis oli Toro Rosso ajaloos alles teine poodiumikoht. Samas tuleb märkida, et venelane on tegelikult Red Bullis oma võimaluse juba saanud, kui tegi kaasa terve 2015. aasta hooaja. Järgmise aasta alguses vahetati ta Max Verstappeni vastu välja ja saadeti Toro Rossosse. Nüüd sai sama saatuse osaliseks Gasly, kes on tänavu suutnud koguda vaid 63 punkti. Võrdluseks, Max Verstappenil on sama autoga kirjas 181 silma.