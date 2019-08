Maadlustreener Tartumaal hukkunud talendist: ta oli eriline poiss ja väga andekas sportlane 

„Vaatamata arstide pingutustele õnnetuses kannatada saanud noormehe elu päästa, olid tema vigastused kahjuks niivõrd rasked, et ta suri laupäeva õhtul haiglas,“ teavitab politsei ja avaldab hukkunu lähedastele kaastunnet.

Soome meedia andmetel kaotas elu 18aastane Tšetšeeniast pärit maadleja Said Tasukhanov, kes on viis korda noorteklassides Soome meistriks kroonitud. Täiskasvanute seas oli ta võitnud ühe pronksi. Tasukhanov veetis perega suve sünnimaal Tšetšeenias ja parajasti oldi teel tagasi meie põhjanaabrite juurde.

„Ta oli eriline poiss, kes seltsis väga palju noorte maadlejatega. Said tuli tihti tund aega enne oma treeningu algust saali, et väikestele lastele kaasa elada ja neid juhendada,“ meenutas Tasukhanov treener Hannu Rantala ajalehele Iltalehti. Ta tõi välja, et 18aastase talendi surm mõjutab kõiki maadlusklubi lapsi ja nende vanemaid. „Tema suur eesmärk oli Soomet esindada Euroopa meistrivõistlustel ja 2024. aasta suveolümpial. Ta oli väga andekas sportlane.“