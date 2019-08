UHKE TUNNUSTUS! Soome peaminister kiitis Tommi Mäkineni ja Toyotat 

Peaminister lausus WRC TV-le, et WRC ralli toimumine pole tähtis mitte ainult Jyväskyläle, vaid kogu Soome riigile. "Meie jaoks on ka väga oluline, et Tommi Mäkinen on Toyota autodega ehitanud üles Soome tiimi. Usun, et see on Soome ralli palju elavamaks muutnud," ütles Rinne, kes tunnistas, et ei olegi perekonna suurim rallifänn.