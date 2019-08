Oma välimuse tõttu kriitikat saanud tippsportlane: pole ime, et noored tüdrukud plastikust rindu ja tagumikku tahavad 

"Miski ei aja mind rohkem marru kui keegi, kes kommenteerib, et ma olen liiga sale," kirjutas McColgan Twitteris. "Olen loomu poolest väike - olen alati olnud. Mõned inimesed lihtsalt on kõhnad."

"Kahtlen, et nad midagi ütleksid, kui keegi keskmisest suurem on. Olen terve sportlane ja inimene. Minge ja halvustage kellegi teise keha," pahandas eelmisel aastal Berliini EMil 5000 meetri jooksus hõbeda võitnud jooksja.

28aastane sportlane lisas, et nii ei saa ka mingi üllatusena tulla, et noored tüdrukud hiiglaslikke rindu ja suuri plastikust tagumikke tahavad, et ilunormidega sobituda. "Kui oled terve ja õnnelik, siis ära muretse kellegi teise arvamuse pärast. See on SINU kaunis keha," sõnas McColgan.