TRAAGILINE ÕNNETUS: 15aastane talendikas sportlane hukkus koduõuel 

15aastane ratsutaja kukkus pühapäeva hommikul oma koduõuel hobuse seljast nii õnnetult, et kohale tulnud meedikutel jäi üle vaid surm kinnitada.

Sclateri Instagrami kontol tehtud postituses kirjutatakse, et Iona pere on saanud väga palju toetust ning neid lohutab, et tüdruk puudutas oma heatahtlikkuse ja entusiasmiga nii paljusid inimesi.