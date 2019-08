GALERII | Varajane punane andis Kaljule maksa-, Londaku jäme eksimus lõpliku hoobi 

Nõmme Kalju - F91 Dudelange Foto: Viljar Voog

Kalju peatreener Roman Kožuhhovski tegi algkoosseisus ootamatu – ja nagu hiljem selgus, saatusliku – vangerduse, kui jättis kontrolliva keskpoolkaitsja Reginaldi (reeglina vankumatu põhimees, kui tervis korras) pingile. Soojenduse põhjal ei jäänud muljet, et prantslasel midagi viga oleks (too arvamus sai kinnitust 55. minutil, kui ta vahetusest platsile tuli).

Reginaldi koha võttis matši alguses sisse selgelt ründavamate omadustega Igor Subbotin, kes võõrsil mängis Peeter Kleini kõrval/all teise ründajana. Täna toetas Kleini ukrainlane Vladislav Homutov, kes liitus Kaljuga juuli lõpus. See osutus veaks.

Vähemalt 2:0 võitu vajanud Kalju tänane mänguplaan oli konkreetne – edu peab tooma ülekaal teisel korrusel. Võimalusel otsiti pika ja kõrge sööduga Kleini, kes pidi palli edasi kaitseliini taha kaaslastele lükkama. See osa plaanist toimis hästi, kuid jätk polnud tihti piisavalt kvaliteetne, et Dudelange'i väravat ohustada.