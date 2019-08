Miks naised võistkonnaalade mehi ei treeni?

28. juuni, Parc des Princes. Naiste jalgpalli maailmameistrivõistluste veerandfinaalis Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriikide vahel on käimas viies minut, kui Megan Rapinoe karistuslöök maandub poolkogemata prantslannade väravas. MMi ajal oma teravate sõnavõttudega nii Donald Trumpi kui ka maailma spordis valitsevat ebavõrdset palgapoliitikat rünnanud väravakütt jookseb juubeldades küljejoone juurde ning tõstab majesteetlikult käed. Nagu sümfooniaorkestri juhendamise lõpetanud dirigent. Sündis MMi märgilisim moment – millest väidetavalt jäädvustas parima kaadri Eesti fotograaf Joosep Martinson. Naiste jalgpall pole kunagi varem olnud nii suures rambivalguses, tulihingelisemad toetajad soovivad Rapinoe kandideerimist USA presidendiks.

Praeguseks on Rapionoe põhimõtteliselt unustatud. Isegi jalgpalliga tuttavatel inimestel on raskusi, et nimetada kas või ühe käe sõrmedel naisjalgpallurite nimesid. Et füsioloogilistel põhjustel ei saa naised kunagi meestega jalgpallis, korvpallis või mõnel muul tugeva kontaktiga võistkonnaalal konkureerida, on paratamatus. Kuid miks pole õrnem sugupool läbi löönud treeneritöös, kus oluline on terav mõistus, teadmised ja taktikaline pagas?

„Kardan, et me pole selleks veel lihtsalt valmis. Treeneriameti puhul on tähtis enesekindlus. Kui praegune ühiskond väärtustab meeste puhul üleenesekindlust, siis naistel peetakse seda negatiivseks omaduseks,“ arvas psühholoog Jorgen Matsi. „Meestreenerite puhul võib üleenesekindlusega varjata ka ebapiisavat kompetentsi.“

Naised on emotsionaalsemad

Mullu FC Flora naiskonna esimest korda Eesti meistriks tüürinud Aleksandra Ševoldajeva arvates on spordi ajalooline ja kultuuriline taust lihtsalt selline, et naisi ei usaldata nende soo pärast.

„Kui meestreener ebaõnnestub, selgitatakse seda tõenäoliselt ratsionaalselt. Näiteks, et ta ei sobinud mängijatega. Kui aga naistreener meeste maailmas ebaõnnestuks, toodaks ühe põhjusena välja, et ta on naine,“ pakkus Ševoldajeva.

Teenekas korvpallitreener Maia Dorbek märkis, et noorteklassides on küllaltki sage nähtus, et naised poisse treenivad. Et minna sealt aga sammuke maskuliinsemasse maailma, peab leiduma naine, kes on erakordselt suure tõestamisvajadusega.