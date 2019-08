Kangerti tiimikaaslane lõpetas kroonilise haiguse tõttu karjääri: olin suurtes valudes 

"Tahaksin rohkem muusikaga tegeleda ja purjetamist õppida," rääkis Breschel oma edasistest plaanidest. "Elan mere ääres ja oleks tore väike purjekas osta ning osata seda kasutada. See on umbes sama tunne nagu pikk sõit mägedes, kus kõigest eemale saad."

Psoriaatiline artriit on süsteemne haigus, mille puhul on põletik nii seljas kui ka liigestes. Haaratud on liigesed, lülisammas, kõõlused ja nende kinnituskohad jm kohad. Põletikus liigesed on valusad, paistes, kuumad ja vahel punetavad. Liiges on kange, liikumine pole enam nii vaba. Tegu on noorte täisjõus inimeste haigusega, mis algab 30-50aastaselt.