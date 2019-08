Kalju peatreener: me pidanuks edasi minema 

"Otsustavaid faktoreid oli mitu. Esiteks punane kaart, enne seda mängisime päris hästi. Teine oli oma võimaluste mitte ära löömine," lausus Kalju peatreener Roman Kožuhhovski mängujärgsel pressikonverentisl.

Punasest kaardist. On teil etteheiteid kohtunikule või mängijale?

"Mulle ei meeldi kohtuniku töö üle arutleda. Esimest kollast ma ei mäleta, aga teine oli otse minu silme ees. Nägin, mis toimus ja kohtunik tegi otsuse."

Kas olete juba Vladislav Homutoviga rääkinud? Kui jah, siis mida talle ütlesite?

"See pole teema, mida arutada, aga nägin, et mängija mõistis ise oma olukorda. Tiim toetab teda täielikult. Arvatavasti on temal praegu kõige raskem."

Kas olete pettunud, sest olgem ausad, edasi pääsemine oli täiesti reaalne?

"Ma ei kahelnud kordagi oma tiimis. Te teate mind, ma olen realist, mitte romantik. Vastasvõistkond oli organiseeritud, tehniline, mobiilne ja kiire, aga Kalju pidanuks edasi minema."