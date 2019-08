Ajaloolist superkarikafinaali vilistav naiskohtunik: on aeg näidata, et oleme sama head kui mehed 

35aastane prantslanna enda sõnul lisapinget ei tunne. "Minu jaoks jääb kõik samaks, sest kohtunikutöö on sama, jalgpall on sama ja mängitakse samade reeglite järgi, seega mina tegutsen nii, nagu ka naiste liigas," sõnas Frappart, kes oli ametis ka naiste MM-finaalturniiril, sh finaalis.

"Me treenime kõvasti, seega me ei karda, sest oleme kogu aeg mängudeks valmis," lisas Frappart, kellest sai aprillis ka esimene naiskohtunik, kes Ligue 1 ehk Prantsusmaa kõrgliiga mängu vilistanud. Tänane mäng on tema kuulsust aga kõvasti tõstnud.