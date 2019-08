MEESKOND KOOS! Kalev/Cramo tugevdas korvialust noore ameeriklasega 

Erinevates ülikooliaegsetes iseloomustustes kirjeldatakse meest kui vägevat õhuakrobaati, kelle mäng nii rünnakul kui kaitses toimub peamiselt “kõrgematel korrustel”. Smith, kelle jaoks on Eesti esindusklubi näol tegemist esmakordse kogemusega Euroopa korvpallis, mängis neli aastat Texas Techi ülikooli värvides ning sai kolledžikarjääri jooksul kirja 117 matši ning tõi neis keskmiselt 8,8 punkti, 6 lauapalli, 1,4 resultatiivset söötu ja 1,4 viskeblokeeringut.

2018. aasta NBA draftis jäi Smith valimata, kuid unistusteliiga õhku sai ta kaugelt nuusutada küll. Hooajal 2018/19 mängis ta Atlanta Hawksi eest kaasa nii Las Vegases kui Salt Lake Citys toimunud suveliigaturniiridel ning kogus seitsme mänguga keskmiselt 15,3 minutiga 4,6 punkti, 3,3 lauapalli ja 1,3 blokki. Seejärel pakkus Smithile lepingut NBA klubi Charlotte Hornets, kes aga lasi ta enne hooaja algust ühena viimastest mängijatest vabaks. Ääremängija otsustas klubiga seotuks jääda läbi tütarliiga G League’i võistkonna Greensboro Swarmi, kus ta mullusel hooajal kogus 44 mänguga (neist 7 algviisikus) keskmiselt 18,9 minutit, 4,8 punkti, 5,4 lauapalli, 1,2 söötu ja 1,2 blokki.

Ühes Smithi kolledžiaegses iseloomustuses kirjeldatakse: “Mäletan eriti selgesti ühte tema korvi. Tagamängija söötis palli kõrgele õhku, Smith kerkis üles, püüdis palli selg korvi poole olles ühe käega kinni, tegi õhus 180-kraadise pöörde ja vajutas selle korvi. Tõenäoliselt on meie planeedil maksimaalselt 50 inimest, kes suudaksid sellise asja korda saata!”

“Smith torkas meile silma atleetlikkuse ja plahvatuslikkusega. Kindlasti on ta mängija, kellelt võib oodata ilusaid sooritusi. Tal on olemas omadused, mida peatreener (Roberts) Štelmahers otsis: ta on mobiilne tsenter, kes liigub kerge jalaga ja kellega saab kaitses mitmel erineval viisil toimetada,” kommenteeris Korvpall24.ee portaalile Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok.

Reinbok usub, et kaitsemäng pole ainus valdkond, kus Smithist abi saab olema: “Ma arvan, et ta suudab rünnakul ka üllatada. Ta on otse USA-st tulnud mängija ja tema jaoks on see kohanemine uue mandri ja uue stiiliga. See on alati seotud väikese riskiga, aga eelmisel aastal meil (Reggie) Lynch tuli sellega päris hästi toime. Meil on sel korral samasugused lootused.”

Kui Reinbok juba mullu Cramo korvialust tsementeerinud Lynchi jutuks tõi, siis küsisime, kas uus mees Smith on temaga kuidagi võrreldav. Reinboki sõnul on pigem tegemist kahe erinevat tüüpi mängijaga, kus kehaliselt kergem Smith mängib oluliselt suurematel kõrgustel. Ühise omadusena tõi Cramo abitreener välja mõlema mehe osavuse visete blokeerimisel.