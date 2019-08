Jalgpall Ronaldo nimetas peamise põhjuse, miks ta Messist parem on Toimetas Gerd Eston Sepp , täna, 15:11 Jaga: M

Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi rivaliteet jätkub. Foto: AFP/Scanpix

Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi on vaieldamatult olnud viimase aastakümne edukaimad jalgpallurid ning vaidlus, kumb on parem, kestab ilmselt veel kaua. CR7 arvab muidugi, et selleks mängijaks on tema.