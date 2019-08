Kandidaate korvpallikoondise peatreeneri kohale on 18, nii Eestist kui ka välismaalt 

Audentese spordigümnaasiumis veedetud aega jääb Visnapuu meenutama positiivselt: „Palju sai ära tehtud ja selle perioodi jooksul on ka palju muutusi toimunud. Nagu Audentesega on tegelikult kogu aeg olnud, siis ideaalset pilti, kus kõik osapooled on rahul ei ole veel saavutatud. Loodan, et Audentes jääb noortekorvpalli tipuks.“