UEFA arusaamatu eriotsus võib naiskohtunikele saatuslikuks saada 

Ka tema toob välja Steinhausi ja Massey-Ellise: „Nemad on liikunud loogilist rada pidi. Saanud vastavad kvalifikatsioonid ning kõik ise välja teeninud. Tee on naiste jaoks olemas, lihtsalt neid, kes on sellest läbi murdmise reaalselt ette võtnud, on vähe. Aga see ei saa olla argument, et kuna naisi on vähe, siis peame neid kunstlikult tooma. Ei pea. Asi peab käima kvalifikatsioonipõhiselt. Vilistab see, kes on parem. Steinhaus on näidanud, et on Euroopa tippliigasse on võimalik jõuda ka orgaanilist teed pidi. Seetõttu on tal ka autoriteet, mida keegi kahtluse alla ei pane. Sõel on meeste ja naiste jaoks sama karm. Kui naistel puuduks võimalus, oleks tegu probleemiga,“ jätkab ta.

Järvela sõnul poleks mingit probleemi, kui Frappartil oleks ette näidata alagrupikohtumisi Meistrite või Euroopa liigast, sest sellisel juhul tunduks samm orgaanilisem. „Kui ta oleks paar-kolm hooaega teeninud seal määramisi, näidanud selle käigus arengut ning siis võimaluse saanud, oleks see naiste jalgpallile sisuline reklaam. Siis oleks seda „erandit“ ka kergem alla neelata ning see ei tunduks nii ebaõiglane. Praegu on see tehtud liiga kiiresti ning puhtalt poliitilistel põhjustel: UEFA soovib suvise naiste MMi menu pealt teenida mainepunkte.

Järvela ei usu, et Frappartil tuleb mängu ohjeldamisega probleeme. Pealegi on prantslannal Istanbulis kasutada VARi abi. „Olen veendunud, et tal ei lähe midagi valesti. Superkarikas on iseloomult selline mäng, mis liiga tuliseks ei lähe, mistõttu on mängu iseloomu kontrollimine veidi lihtsam,“ sõnab ta, kuid toob välja, et säärase erimääramisega võib UEFA endale vabalt ise jalga tulistada. Seda juhul, kui täna ikkagi peaks midagi juhtuma. „Kui Frappart teeb ämbri, mida pole võimalik VARiga parandada, siis on see hoop talle ja kõikidele naiskohtunikele.“

Järvela lisab, et kui finaal antuks Steinhausile (kes on praegu vigastatud – K.J.) , oleks tema arusaamatus oluliselt väiksem, kuna sakslanna kogemus meeste mängude osas on oluliselt suurem.