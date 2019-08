WRC TOHOH! Citroen võib ühes Ogier'iga rallimaailmast kaduda Toimetas Karl Juhkami , täna, 20:12 Jaga: M

Citroeni roolis Sebastien Ogier kihutamas Soome rallil. Foto: AFP/Scanpix

Kuuekordse autoralli maailmameistri Sebastien Ogier'i leping Citroeniga kehtib 2020. aasta lõpuni ning prantslane on meedias korduvalt vihjanud, et kavatseb pärast seda oma sportlaskarjäärile joone alla tõmmata. Nüüd kirjutas väljaanne Autosport, et Ogier'iga koos võib MM-sarjast kaduda ka Citroen.