Kas jalgpall ongi uksekomöödia või peitub seal midagi sügavamat? 

Mõne nurga alt vaadates polegi jalgpall ja teater liiga erinevad. Ühisteks joonteks on näiteks lavale astuvad artistid ja raha eest kohale saabuv publik. Rahvas teab mõlema puhul umbkaudset etenduse pikkust, peaaegu alati on ka vaheaeg, et puhvetis käia. Nii näitlejad kui ka jalgpallurid teevad enne sõud kõvasti proovi, et rahvale parimat etendust pakkuda. Kuid sisult lähevad kaks kultuurivormi lahku.