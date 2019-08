Millise metsiku ala võistlust naudib Vladimir Putin alati sündmuste tulipunktis? 

"Turniiri korraldamiseks tehti meile ettepanek juba enne 2014. aasta Sotši olümpiat," selgitas Laišev. "Selleks, et tõmmata tähelepanu linnale ja kogu regioonile. Sisuliselt on tegemist mõõduvõtmisega Venemaa vs. maailm. Esimesel turniiril võitlesid meie poisid hispaanlastega, teisel brasiillastega."

Laiševi sõnul kutsuti kohe esimesel turniirile Venemaa riigipea. "Ta tuligi ja pärast seda on kogu aeg võistlusele tähelepanu pööranud. Oleme uhked, et ta on sambos NSV Liidu meistersportlane. Vladimir Putin on püstivõitluse aladega hästi kursis ja tunneb peensusi."