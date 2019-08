Tänaku konkurent sai suurelt bossilt kiita: ta on kogu MM-sarja üks kiiremaid ja lootustandvamaid 

"Oleme oma sõitjatega rahul. Kui tiimi koostasime, siis teadsime, et Sebastien [Ogier] on maailmameister ning Lappi üks maailma kiiremaid ja lootustavamaid noori," ütles Citroeni tegevjuht Linda Jackson Autosportile.

Citroen on ainuke MM-sarja tiim, kes läbib hooaja vaid kahe piloodiga. "Me ei kahetse seda otsust. Järgmisel hooajal on seis sama," selgitas Jackson.

Minu käest on küsitud: miks me MM-sarjas kaasa lööme? Vastab tõele, et naudime rallit, kuid olen ärinaine ning tahan oma investeeringutelt teenida. Mida rohkem võidame, seda parem olukord on. Eesmärk on kasum."